Evden taşınan kiracı bomba süsü verilmiş yelek bıraktı

Olay, Bağcılar ilçesi Yenimahalle Mahallesi 1548. Sokak’ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, 2 katlı binanın 2. katında kiracı olarak yaşayan yabancı uyruklu kişiler, bir süre önce evden ayrıldı. Ev sahibi tadilat için boşaltılan eve usta çağırdı. Evin içinde kumaş bir yeleğin içerisinde borular ve kablolar görünce büyük panik yaşayan usta, daire sahibine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada yelekteki boruların içerisine inşaat malzemeleri konarak kablo ile bomba süsü verildiği belirlendi.

"KORKTUM TABİ Kİ DIŞARI ÇIKTIM ANNEMİ ARADIM"



Bina sakini Dilek Sezer. "Bina 3 katlı, Suriyeliler en üst katta oturuyorlardı. Bir bomba düzeneği kurmuşlar. Ardiye gibi bir yer var çatı gibi. Orada yeleğe sarılı bir şeyler hazırlamışlar, kendilerince. Artık nereye bırakacaklarsa. Bunu da evi tadilat yapmaya gelen arkadaş buluyor. Ev sahibi ile polise haber veriyorlar. Polis geldi, bizi evden boşalttılar, binanın etrafını çevirdi olay yeri inceleme ekibi. Sonra bomba imha uzmanları geldi. İmha ettiler. Parçaları poşetlere koyarak götürdüler. Korktum tabi ki, dışarı çıktım annemi aradım, kız kardeşlerimi aradım yani korktum ağladım" dedi.