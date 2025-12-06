Eve çağırdıkları erkeği gasp eden çift tutuklandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki sevgilinin sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkeğe kurdukları "bal tuzağı" cezaevinde bitti.

Dosyada yer alan bilgilere göre A.Ü. isimli kadın, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir erkeği evine davet etti. Eve giden kişi bir süre sonra alışveriş yapmak için A.Ü. ile birlikte evden ayrıldı. Bu sırada A.Ü.'nün erkek arkadaşı A.C.Y., eve yerleşti.

Mağdur, alışverişten sonra eve döndüğünde A.Ü ile sevgilisi A.C.Y. tarafından darp edildi. Ardından mağduru gasp edip telefon, cüzdan ve kredi kartı şifresini de alan sevgililer, çaldıkları kredi kartıyla kendilerine telefon aldı, restoranda yemek yiyip market alışverişi yaptı.

Daha sonra mağdur erkeğin şikayeti üzerine Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan operasyonla A.Ü ve erkek arkadaşı A.C.Y. yakalandı. Şüphelilerden A.C.Y'nin 16 suçtan arandığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.