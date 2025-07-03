Eve giren hırsızlardan milyonluk döviz ve altını soygunu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir ikamette 193 adet çeyrek altın, 6 bin 800 dolar ve 3 bin 150 euronun çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamera görüntülerinin detaylı incelenmesiyle F.Z., Ü.K.Y. ve E.Y. isimli üç şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

DÖVİZ VE ALTINLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan aramalarda 4 bin 300 dolar, 3 bin 150 euro, 150 adet çeyrek altın ve 1 adet yarım altın ele geçirildi.

Ele geçirilen altın ve dövizler sahibine teslim edildi.

