Eve giren hırsızlardan milyonluk döviz ve altını soygunu

Antalya’da bir evden 2 milyon liralık altın ve döviz hırsızlığı yapan üç şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Eve giren hırsızlardan milyonluk döviz ve altını soygunu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir ikamette 193 adet çeyrek altın, 6 bin 800 ve 3 bin 150 euronun çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamera görüntülerinin detaylı incelenmesiyle F.Z., Ü.K.Y. ve E.Y. isimli üç şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

DÖVİZ VE ALTINLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan aramalarda 4 bin 300 dolar, 3 bin 150 , 150 adet çeyrek altın ve 1 adet yarım altın ele geçirildi.

Ele geçirilen altın ve dövizler sahibine teslim edildi.

Eve giren hırsızlardan milyonluk döviz ve altını soygunu - 1 Ele geçirilen altın ve dövizler

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Evden hırsızlık suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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