Eve giren hırsızlardan milyonluk döviz ve altını soygunu
Antalya’da bir evden 2 milyon liralık altın ve döviz hırsızlığı yapan üç şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir ikamette 193 adet çeyrek altın, 6 bin 800 dolar ve 3 bin 150 euronun çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Güvenlik kamera görüntülerinin detaylı incelenmesiyle F.Z., Ü.K.Y. ve E.Y. isimli üç şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.
DÖVİZ VE ALTINLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Yapılan aramalarda 4 bin 300 dolar, 3 bin 150 euro, 150 adet çeyrek altın ve 1 adet yarım altın ele geçirildi.
Ele geçirilen altın ve dövizler sahibine teslim edildi.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Evden hırsızlık suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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