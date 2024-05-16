Eve hırsızlık yapmaya giren kadınlar, çıkışta karşılarında polisi buldu

Olay, dün öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, devriye görevi sırasında evleri gözetleyen 3 kadından şüphelendi. Polisler, takibe aldıkları kadınların, bir sitede, hırsızlık amacıyla banka kartı ile kapısını açtıkları eve girdiğini belirledi.

EVDEN ÇIKARKEN KARŞILARINDA POLİSİ GÖRDÜLER

Kapıda bekleyen polisler, evden ziynet eşyalarının yanı sıra 3 bin 400 lira çalan Çağla Ura, Aynur Taş ve Yonca Sucu'yu hırsızlık yaptıkları daireden çıkarken yakaladı. Karşılarında polisi gören şüpheliler, gözaltına alındı.

