"Eve neden geç geldin" diyen babasını bıçakladı

Edirne'de 19 yaşındaki K.K., "Eve neden geç geldin?" sorusuna öfkelenerek babasını bıçakladı.

"Eve neden geç geldin" diyen babasını bıçakladı

'nin Nişancıpaşa Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki K.K. eve geldiğinde kendisine "Neden geç geldin?" diye soran babasıyla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine babasını bıçaklayarak evden kaçan oğul, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oğul K.K.'nın "Eve geç geldim diye kızdı yaptık, bıçakladım" dediği yönünde ifade verdiği öğrenildi.

Öte yandan, yaralı baba M. K.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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