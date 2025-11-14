Eve silahla ateş açan baba-oğul yakalandı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, S.B. isimli vatandaş, evine iki el ateş edildiğini bildirerek jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine Muş İl Jandarma Komutanlığı ve Yaygın Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Yapılan araştırmalarda saldırının aynı köyde yaşayan N.B. ve oğlu A.B. tarafından gerçekleştirildiği değerlendirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) eşliğinde şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada 1 adet seri numarası bulunmayan otomatik av tüfeği, 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 4 adet AK-47 şarjörü ve 31 adet 7.62 mm fişek ele geçirildi.

Evde bulunan N.B. gözaltına alındı. Olay sonrası kaçan A.B.'nin yakalanması için JASAT dedektifleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Komando ekipleri ve Yaygın Karakol timleri ortak operasyon yürüttü. Yapılan titiz çalışmalar sonucu A.B.'nin saklandığı adres tespit edilerek düzenlenen operasyonla yakalandı.

Her iki şüpheli de gözaltına alınarak haklarında tahkikat başlatıldı.