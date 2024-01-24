Eve zorla girip 12 yaşındaki çocuğu öldürdü: Anne ağır yaralı

İzmir'de kapının camını kırarak zorla içeri giren yabancı uyruklu bir kişi, evdeki kadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Zanlı, kadının 12 yaşındaki kızını ise öldürdü. Kaçan şüpheli aranıyor.

Eve zorla girip 12 yaşındaki çocuğu öldürdü: Anne ağır yaralı

'in Karabağlar ilçesindeki evde 12 yaşındaki kız çocuğu bıçakla öldürüldü, çocuğun 34 yaşındaki annesi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'ndeki müstakil eve dış kapının camını kırarak giren yabancı uyruklu zanlı, evde ikamet eden Suzan Ediz (34) ile Behiye Ediz'i (12) bıçakla yaraladı.

Şüphelinin kaçmasının ardından anne-kız, yardım istemek için sokağa çıktı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen 12 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan anne İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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