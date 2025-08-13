Evi bastı, kayınpedereni öldüresiye dövdü: Antalya'da öfkeli damat dehşet saçtı

"İKİ GÜNDÜR EVE GİDEMİYORUM"



Eve gelen H.A.'nın kapının açılması ile birlikte kendisine saldırdığını iddia eden Karakorkmaz, şunları söyledi:



"Kızım kapıyı açtı, ben de yanındaydım. Şahıs direkt bana saldırdı. Yakamı tutarak koridorun penceresine 2 ya da 3 kez kafamı vurdurarak camını kırdı.



Olay sonrası H.A. isimli damadım, kendi evlerindeki kamera kaydını izlediğimde kendi üzerini yırtıp bana iftira atmaya çalışıyor.



Savcılığa olay basit bir yaralama olarak yansımış. Oğlum ve kızımın can tehlikesi bulunmaktadır.



Bu konuda yetkililerden güvenliğin alınmasını bekliyorum. İki gündür kız kardeşimin evinde kalıyorum. Eve gidemiyorum olay çıkacak diye."



SERBEST BIRAKILDI



Öte yandan, olayın ardından evine dönen H.A.'nın jandarma karakolunda verdiği ifade sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.