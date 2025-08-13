Evi bastı, kayınpedereni öldüresiye dövdü: Antalya'da öfkeli damat dehşet saçtı
Antalya'da evi terk edip babaevine dönen eşinin peşinden giden damat, evde tartıştığı kayınpederini döverek hastanelik etti. Gözaltına alınan damat H.A., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Büğüş Mahallesi'nde iddiaya göre, 6 ay önce evlenen R.S.A., kocası H.A. yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle evi terk ederek baba ocağına döndü.
Olaydan bir gün sonra kayınpederinin evine gelen damat ile kayınpederi arasında kavga çıktı.
HASTANELİK OLDU
Yaşanılan arbedede kayınpeder Hasan Ali Karakorkmaz, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu.
Damadının kafasını pencereye vurarak camı kırdığını ve kırılan camla boğazını kesmeye çalıştığını iddia eden Karakorkmaz, "Amcamın oğlu beni hastaneye götürdü. Neredeyse kan kaybından gidecektim. Hastanede vücuduma 13 dikiş atıldı." dedi.
"İKİ GÜNDÜR EVE GİDEMİYORUM"
Eve gelen H.A.'nın kapının açılması ile birlikte kendisine saldırdığını iddia eden Karakorkmaz, şunları söyledi:
"Kızım kapıyı açtı, ben de yanındaydım. Şahıs direkt bana saldırdı. Yakamı tutarak koridorun penceresine 2 ya da 3 kez kafamı vurdurarak camını kırdı.
Olay sonrası H.A. isimli damadım, kendi evlerindeki kamera kaydını izlediğimde kendi üzerini yırtıp bana iftira atmaya çalışıyor.
Savcılığa olay basit bir yaralama olarak yansımış. Oğlum ve kızımın can tehlikesi bulunmaktadır.
Bu konuda yetkililerden güvenliğin alınmasını bekliyorum. İki gündür kız kardeşimin evinde kalıyorum. Eve gidemiyorum olay çıkacak diye."
SERBEST BIRAKILDI
Öte yandan, olayın ardından evine dönen H.A.'nın jandarma karakolunda verdiği ifade sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
