Evi boşaltmayan kiracıdan biber gazlı saldırı

Ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmazlıklar devam ediyor.



Çorlu Reşadiye Mahallesi Mandıracı Caddesi'nde ev sahibi S.Ö. ile annesi Z.Ö., kiracıları M.K.’dan evi boşaltmasını istedi.



Tartışmanın büyümesi üzerine kiracı M.K., anne ve kızına biber gazı sıktı.



Gazdan etkilenen S.Ö. ile Z.Ö., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



GÖZALTINDA



Şikayet üzerine kiracı M.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.