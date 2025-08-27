Evi boşaltmayan kiracıdan biber gazlı saldırı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, ev sahibi ile kiracı arasında kavga çıktı. arasında çıkan tartışmada 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmazlıklar devam ediyor.
Çorlu Reşadiye Mahallesi Mandıracı Caddesi'nde ev sahibi S.Ö. ile annesi Z.Ö., kiracıları M.K.’dan evi boşaltmasını istedi.
Tartışmanın büyümesi üzerine kiracı M.K., anne ve kızına biber gazı sıktı.
Gazdan etkilenen S.Ö. ile Z.Ö., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
GÖZALTINDA
Şikayet üzerine kiracı M.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
