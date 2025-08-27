Evi boşaltmayan kiracıdan biber gazlı saldırı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, ev sahibi ile kiracı arasında kavga çıktı. arasında çıkan tartışmada 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Evi boşaltmayan kiracıdan biber gazlı saldırı

Ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmazlıklar devam ediyor.

Çorlu Reşadiye Mahallesi Mandıracı Caddesi'nde ev sahibi S.Ö. ile annesi Z.Ö., kiracıları M.K.’dan evi boşaltmasını istedi.

Tartışmanın büyümesi üzerine kiracı M.K., anne ve kızına biber gazı sıktı.

Gazdan etkilenen S.Ö. ile Z.Ö., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÖZALTINDA

Şikayet üzerine kiracı M.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

