Evi cephaneliğe çevirip satış yapan zanlıya tutuklama

Bursa'da bir kişi kaçak silah imalatı ve satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Evdeki aramalarda çok sayıda materyal ve bir miktar para ele geçirildi.

Evi cephaneliğe çevirip satış yapan zanlıya tutuklama

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığı ve satışını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Hocahasan Mahallesi'ndeki bir evi takibe aldı.

İstihbari çalışmaların ardından bu adrese baskın yapan polis, şüpheli H.N'yi gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Evdeki aramalarda çeşitli çap ve markalarda 8 tabanca, pompalı tüfek, silah gövdeleri, çok sayıda şarjör ve fişek, tabanca imalatında kullanılan matkap, matkap uçları, mengene ve taşlama kesme makinesi ile silah imalatı ve ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan H.N, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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