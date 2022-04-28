Evi sattı, kiracıyı sokağa attı

İstanbul Avcılar'da bir emlakçı, kiracıları sokağa attı.



Eşinden ayrıldıktan sonra 4 çocuğuyla birlikte, iki aylık depozito ve 1200 TL kira bedeliyle kontrat yaptığını söyleyen Öksüz, emlakçının evi sattığını söyleyip en kısa sürede evi boşaltmasını istediğini söyledi.

"Çocuklarımın okulu eve yakın olduğu için haziran ayına kadar süre vermesini istedim" diyen Öksüz, emlakçının iki kişiyle birlikte, iftara 2 saat kala gelip eşyalarını boşalttığını belirtti.

Ebru Öksüz, sokağa atılan eşyalarının bir kısmını ablasının işlettiği küçük bir marketin deposuna, taşınma zorluğu olan eşyaları da önünde bıraktı. Beyaz eşyalarını ise marketin içine taşıdı. Ebru Öksüz, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'dan yardım istedi.

OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Öksüz'ün durumunu inceleyen kaymakamlık, çocuklarıyla birlikte geçici olarak otele yerleştirdi.

Ebru Öksüz, eşyalarını bir marketin deposuna taşımak zorunda kaldı

Öksüz, polis merkezine giderek emlakçı hakkında da şikayetçi olacağını belirterek, "Ayrıldığım eşimden 1200 TL tazminat alıyorum. Bir tanıdığımın işyerinde çalışıyorum. Bu evi ablama ve okula yakın olduğu için tutmuştum. Elimdeki kira sözleşmesine göre 2 aylık depozitom da onlarda. Buna rağmen gelip eşyalarımı kapının önüne koydular. Ben çaresizlik içerisindeyken polisi aramak aklıma bile gelmedi. Tek istediğim çocuklarımla başımızı sokacağımız bir evin olmasıydı" dedi.



Ev sahibi ile emlakçı ise iddialarla ilgili açıklama yapmak istemedi.