Evi terk eden sevgilisini vurdu: "Onu çok seviyordum"

Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki bir geri dönüşüm tesisinde Suriye uyruklu Esma el-Ahmed, birlikte yaşadığı atık kağıt toplayıcısı Abid Abdennur ile anlaşamayınca evi terk edip akrabasının yanına gitti.



Genç kadını çalıştığı geri dönüşüm tesisine çağıran Abdennur, eve geri dönmesini istedi. Ancak Esma el-Ahmed bu talebi geri çevirince tartışma çıktı.



Tartışma sırasında Abdennur, belinden çıkardığı tabancayla Esma el-Ahmed’i karnından ve sırtından vurup kaçtı.

SAĞLIK DURUMU AĞIR



Çalışanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Esma, ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Esma’nın sağlık durumunun ağır olduğu belirlendi.