Evi yandı, çatısı çöktü: Kur'an-ı Kerim'ler sapasağlam kaldı

Evi yanan Ali Aydoğan, "Bu Kur'an-ı Kerim'ler babama aitti. Bir tek evden yanmadık bu Kur-an'ı Kerim'ler çıktı. Başka hiçbir şey sağ yok. Bir tek Kur-an'ı Kerim'ler çıktı" dedi.

Yangın söndürme çalışmalarına kendi imkanlarıyla destek veren İsmail Güzel, küle dönen evde Kur'an-ı Kerim'lerin yanmadığını fark ettiği o anları böyle anlattı:

"Yangın çıkan köye 30 kilometre uzaktaydım. Bizim büyüklerimiz ‘karıncalar bile yangına su taşır' derlerdi. Biz de traktörümüz ile gittik. Soğutma çalışması yapan itfaiye, dubleks tarzı bir evin tamamen çatısı, alt katlar, pencereler ve ahşap olduğu için birinci katlar dahil yanıyordu. 5 dakikada bir rüzgarın etkisi ile söndürdüğümüz yer yine alev alıyor. Evde ulaşamadığımız bir bölge vardı. Oraya sonradan yapılmış bir duvarı kırarak yanan yere ulaşmaya çalıştık. Zamanında gömme dolap yapılmış. Biz duvarı kırdık ahşap ile karşılaştık. Onu kırdık Kur'an-ı Kerim'ler ile dolu dolap ile karşılaştık. Dolabın kapağının yanmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'ler, dua kitaplarının hiçbiri yanmamış."