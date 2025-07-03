Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Koruma Birimi ekipleri, vatandaşların şikayetlerine neden olan çöp yığınlarını temizlemeye devam ediyor.



Geçtiğimiz günlerde Kızılmurat Mahallesinde eski yapı bir evden kamyonlar dolusu evsel atık veya benzer materyaller çıkartan ekipler, şimdi de Fahrettinpaşa Mahallesi 1437 sokak üzerindeki bir yapı da aynı durumla karşılaştı.Boş durumda ki eski evin bahçesinden kamyon dolusu çöp çıktı.



Çevredeki vatandaşların koku ve haşere şikayeti üzerine hemen çalışma başlatan Büyükşehir Çevre Koruma Birimi ekiplerinin, bahçe içerisinde çöp toplayıcıları tarafından bırakıldığı tahmin edilen atıkları iş makinası da kullanarak temizledi. Bitkisel atıklarında temizlendiği evin çevresi daha sonra dezenfekte edildi.