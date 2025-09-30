Evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkarak evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İstanbul Sarıyer Çamlıtepe Mahallesi Çamlıtepe Cami Sokak'ta yokuş aşağı ilerlerken kaymaya başlayan otomobil, kontrolden çıkarak evin bahçesine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralı sürücüye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
- Etiketler :
- İstanbul Sarıyer
- Kaza
- Otomobil