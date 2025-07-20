Evin bahçesine giren vaşak paniğe yol açtı

Edinilen bilgiye göre, İskilip ilçesi Tabakhane Mahallesi’ndeki müstakil bir evin bahçesine giren vaşak, bahçede bulunan 5 tavuğu telef etti.



Yapılan ihbar üzerine İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.