Evin balkonu çöktü, metrelerce yüksekten düştüler: 2'si bebek 5 yaralı

Diyarbakır'da 2 katlı evin balkonu çöktü. 2’si bebek 5 kişi yaralandı.

Kayapınar ilçesinde 2 katlı binanın ek balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Bu sırada üzerinde bulunan Mehmet C. (60), Faika C. (58), Zeynel C. (23), Damla C. (2) ve Mehmet C. (6 aylık), moloz yığınlarıyla birlikte metrelerce yükseklikten düştü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Enkaz alında kalanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

