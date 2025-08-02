Evin çatısına roket düştü! "Yıldırım düştü sandık"

"YILDIRIM DÜŞTÜ SANDIK"



Ev sahibi Zeki Aktaş, "Olay sırasında dışarıdaydım. Ses çıktı. Bir cıvıltı geldi. Pat diye çatıya düştü. Çatıda birkaç tane kiremit kırılmış. İlk aşamada ne olduğunu anlamadık. Hava yağmurluydu. Yıldırım düştü sandık. Sonra baktık ki parçaları buraya düşmüş. Sahipleri geldi, toplayıp götürdüler. Polise haber verdik. Onlar geldi, inceledi. Sonra ne olduğu anladık. Sadece çatıda birkaç kiremit kırıldı. Şikayetçi olmadık. Böyle olaylar olabilir. Cana gelen bir şey yok, şükür. Zaten deneme atışını yapanlar, çatımızı onarmak için geldiler" dedi.