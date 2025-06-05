Evin çatısında doğan bebek hayatını kaybetti

Gece saatlerinde ilçedeki bir evin çatısından gelen bağırma seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sağlık ekipleriyle birlikte evin çatısına çıkan ekipler battaniyeye sarılı ve yüzü kapatılmış şekilde yeni doğmuş bir bebek buldu.

Bebeğin binada yaşayan bir kıza ait olduğu öğrenilirken, bebek ve anne hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan bebek doktorların müdahalesine rağmen yaşama tutunamadı. Annenin ise tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınacağı belirtildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği geniş çaplı inceleme başlattı.

