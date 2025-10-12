Evin çatısında yaban arısı paniği: İtfaiye ekipleri çıkardı
Karabük'te bir evin çatısında üyük bir yaban arısı yuvası fark edildi. İhbar üzetine itfaiye ekipleri yuvayı dikkatlice çıkardı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Abdullah Yıldız, evinin çatı katında büyük bir yaban arısı yuvası fark edince durumu Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine kısa sürede adrese gelen ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yuvayı dikkatlice yerinden çıkararak çuvala koydu. Ardından yaban arıları, yerleşim alanından uzağa götürülerek doğaya bırakıldı.
Yaban arılarının çıkarılma anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
