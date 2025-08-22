Evin çatısını kenevir tarlasına dönüştürmüşler

Van'da bir evin terasında çok sayıda kenevir ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığ ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Van'daki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, seraya dönüştürülen tek katlı evin çatısında ve bahçesinde 127 kök bitkisi ile evde yapılan aramalarda 288 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu ve 35 adet 7,62 çapında fişek ele getirildi.

Yapılan açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

