Evin çatısını kenevir tarlasına dönüştürmüşler

Van İl Jandarma Komutanlığ ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Van'daki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, seraya dönüştürülen tek katlı evin çatısında ve bahçesinde 127 kök kenevir bitkisi ile evde yapılan aramalarda 288 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu ve 35 adet 7,62 çapında fişek ele getirildi.

Yapılan açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.