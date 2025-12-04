Evin duvarına çarpan araçta 1 kişi öldü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 69 yaşındaki Hasan Hüseyin Kazan idaresindeki otomobil, yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Hasan Hüseyin ile eşi Naziye Kazan, Hisarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Naziye Kazan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.