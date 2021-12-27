Evin içinde yakılan mangal iki can aldı

Diyarbakır'da ısınmak için evin içinde mangal kömürü yakan infaz koruma memuru Seyit Ali Çetin ile arkadaşı Cuma Öztarı karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.12.2021 - 15:18 | Son Güncelleme : 27.12.2021 - 15:19

Evin içinde yakılan mangal iki can aldı

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'ın Ergani ilçesinde mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi yaşamını yitirdi.

Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan Seyit Ali Çetin'e (38) ulaşamayan arkadaşları durumu ailesine bildirdi.

Eve giden yakınları, Çetin ve Şanlıurfa'dan geldiği öğrenilen arkadaşı Cuma Özarı'nın (39) cansız bedenlerini buldu.

Isınma amaçlı yaktıkları düşünülen mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Çetin ve Özarı'nın cenazeleri otopsi için Ergani Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Cenazeler, otopsinin ardından ailelere teslim edildi.

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