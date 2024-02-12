Evin mutfağı alev alev yandı: 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki mutfak kısmındaki kombide bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler mutfağın tamamına sirayet etti. 2'si çocuk 5 kişi ise dumandan etkilendi. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi.



Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirilirken, mutfak kullanılamaz hale geldi.