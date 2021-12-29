Evin mutfağında patlama oldu: Anne ve 1 yaşındaki bebeği yaralandı

Şanlıurfa'nın mutfakta gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada Mihriban Turan ile 1 yaşındaki bebeği Aysima yaralandı.

Haberler - DHA 29.12.2021 - 14:52

Evin mutfağında patlama oldu: Anne ve 1 yaşındaki bebeği yaralandı

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'nın Siverek ilçesinde, öğle saatlerinde 5 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Mihriban Turan'ın oturduğu evin mutfağında gaz sıkışmasından dolayı patlama yaşandı.

sesini duyanların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamanın ardından mutfakta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan Mihriban Turan ile 1 yaşındaki bebeği Aysima, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Aysima bebek, ilk müdahale sonrası hayati tehlikesi bulunduğu için Şanlıurfa'ya sevk edildi.

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