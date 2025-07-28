Evin terasına geçmeye çalışan genç düşerek hayatını kaybetti
Tekirdağ'da 19 yaşındaki Kadircan Y., 5 katlı binanın camından düşerek hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde evin terasına geçmeye çalışırken dengesini kaybeden Kadircan Y. (19), 5 katlı binadan aşağı düştü. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadircan Y.'nin cansız bedeni, nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze aracıyla Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kadircan Y.'nin sinir krizi geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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