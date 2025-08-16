Evinde 21 tane saka kuşu bulunan kişiye ceza

Adana Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde üretimi ve ticareti yasak olan saka kuşlarının beslendiğine yönelik ihbar üzerine harekete geçti.

Eve düzenlenen operasyonda kafesler içerisinde 21 saka kuşu bulundu.

Ekipler, kuşları beslediği belirlenen yabancı uyruklu Ahmet B'ye "Kara Avcılığı Kanunu"na muhalefet suçundan 151 bin 200 lira ceza uygularken kuşlar, doğaya salındı.