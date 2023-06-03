Evinde 3 Hint tavus kuşu bulundu: 5 bin 252 TL ceza uygulandı

HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) Mobil Uygulaması'na gelen ihbar üzerine polis, adrese operasyon düzenledi. Evde, 3 adet Hint tavus kuşu ele geçirildi.

Fatsa Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Doğa Koruma ekiplerinin yaptığı incelemede tavus kuşlarının yasal olmamasının yanı sıra, uygunsuz şartlarda da beslendiği tespit edildi.

3 kuş, çevre illerde bulunan hayvanat bahçelerine nakledildi. A.K.'ye ise izinsiz yaban hayvanı beslemekten 5 bin 252 TL para cezası verildi.



"HERKESİN EVİNE ALIP BESLEYECEĞİ HAYVANLAR DEĞİL"



Fatsa Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Ebru Biçim, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında belgesiz yerli veya yabancı tür av ve yaban hayvanı ile bunlardan elde edilen ürünlerin bulundurulması yasak olduğunu söyledi.