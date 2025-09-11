Evinde yüzlerce hap bulundu: "Raporum var, ben içiyorum" savunması

Aydın'ın Efeler ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali P.'nin evinde uyuşturucu hap ve kaçak sigara bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine şüphelinin evine saat 16.00 sıralarında operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 2 bin 100 adet sentetik ecza hap ve 200 paket kaçak sigara ele geçirildi, Ali P. gözaltına alındı.



Şüpheli Ali P.’nin daha önce de benzer suçtan gözaltına alındığı, o operasyonda da evinde 800 adet sentetik ecza hap ele geçirildiği öğrenildi.

Ali P.’nin ifadesinde, “Raporum var, ben içiyorum bunları" diyerek kendisini savunduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.