Evinde çıkan yangında feci şekilde can verdi: Konya'da acı ölüm
Konya'da evde çıkan yangında bedensel engelli Ömer Ölçer, hayatını kaybetti. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde yalnız yaşayan 56 yaşındaki Ömer Ölçer'in tek katlı müstakil evinde yangın çıktı.
Dumanın yükseldiğini fark eden komşularının ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
HAYATINI KAYBETTİ
İçeri giren ekipler, Ömer Ölçer'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Dumandan etkilenen Ölçer'in cesedi otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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