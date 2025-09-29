Evinde düşüp yaralanan yaşlı adamı ekipler kurtardı

Kütahya Gaybiefendi Mahallesi Göktürk Caddesi'nde bir apartmanın 2. katındaki dairede yalnız yaşayan 80 yaşındaki A.Ü.'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, kapıyı çalarak yaşlı adama seslendi.

A.Ü.'nün kapıyı açmak için gelemediğini söylemesi üzerine, itfaiye ekibi 2. kattaki dairenin penceresinden girerek yaşlı adama ulaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Evin içinde düştüğü ve yerinden kalkamadığı belirlenen A.Ü., 112 Acil Sağlık ekibi tarafından evde yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.