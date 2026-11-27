Evinde elleri ayakları bağlı ölü bulunmuştu. Eşi arkadaşlarıyla plan yaparak öldürmüş
27.11.2026 09:26
Son Güncelleme: 27.11.2026 22:26
Denizli'de bir kişinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili eşi dahil 3 kişi tutuklandı.
Denizli'de evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunan Fedai Karagöz'ün eşinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi.
Alparslan Mahallesi’nde 25 Kasım Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında polis merkezine gürültü ve boğuşma sesleri ihbarı yapıldı. Eve giren polis ekipleri, inşaat ustası 49 yaşındaki Fedai Karagöz'ü elleri bağlı, dövülmüş ve hareketsiz halde buldu.
Polis tarafından sağlık ekibi çağrılldı ancak Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirlendi.
POLİSİ GÖRÜNCE BAYGINLIK NUMARASI YAPAN KADININ CİNAYETİ PLANLADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden Fedai Karagöz'ün eşi A.K. ile B.K. ve M.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin olay günü adrese gittikleri sırasında baygınlık geçirmiş gibi yapan ve yaşananlardan haberdar olmadığını söylediği, diğer iki şüphelinin ise uyuyormuş gibi yaptıkları belirlendi.
Karagöz'ün yakınları gözaltına alınan şüphelilerden birine tepki göstererek linç girişiminde bulunmak istedi.
OTOPSİDE DARP VE BOĞULMA İZİ
Karagöz'ün cenazesinin Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Hazırlanan ön raporda Karagöz'ün cesedinde darp izine rastlandığına yer verildiği, ayrıca boğulduğunun tespit edildiği öğrenildi.
İTİRAF ETTİLER
Şüpheli şahıslar suçlamaları kabul ederken; A.K. sürekli şiddet gördüğünü ileri sürerek Fedai Karagöz ile boşanmayı istediğini ancak eşinin bunu kabul etmediği için cinayeti planladığı itiraf etti.
Arkadaşı B.K., ve nişanlısı M.B., ile olayı planladıklarını, Fedai Karagöz'ü öldürdükten sonra ise yok edeceklerini kabul ettikleri öğrenildi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Cinayetin planlandığı şekilde gerçekleşmesi halinde de A.K.'nin B.K. ve M.B.'ye para vereceği ifade edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece ‘tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi