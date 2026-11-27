Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi.

Alparslan Mahallesi’nde 25 Kasım Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında polis merkezine gürültü ve boğuşma sesleri ihbarı yapıldı. Eve giren polis ekipleri, inşaat ustası 49 yaşındaki Fedai Karagöz'ü elleri bağlı, dövülmüş ve hareketsiz halde buldu.

Polis tarafından sağlık ekibi çağrılldı ancak Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirlendi.

POLİSİ GÖRÜNCE BAYGINLIK NUMARASI YAPAN KADININ CİNAYETİ PLANLADIĞI ORTAYA ÇIKTI



Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden Fedai Karagöz'ün eşi A.K. ile B.K. ve M.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin olay günü adrese gittikleri sırasında baygınlık geçirmiş gibi yapan ve yaşananlardan haberdar olmadığını söylediği, diğer iki şüphelinin ise uyuyormuş gibi yaptıkları belirlendi.