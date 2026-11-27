Evinde elleri ayakları bağlı ölü bulunmuştu. Ferdi Karagöz cinayetinde ihanet iddiası
27.11.2026 09:26
Soruşturma kapsamında, olay günü şüphelilerin eve geliş ve gidiş saatlerinin belirlenmesi için sitenin güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı.
Denizli'de evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunan Fedai Karagöz'ün boğularak cinayete kurban gittiği belirlendi. Cinayetin ardından ihanet iddiası gündeme geldi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi.
Alparslan Mahallesi’nde 25 Kasım Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında polis merkezine gürültü ve boğuşma sesleri ihbarı yapıldı. Eve giren polis ekipleri, inşaat ustası 49 yaşındaki Fedai Karagöz'ü elleri bağlı, dövülmüş ve hareketsiz halde buldu.
Polis tarafından sağlık ekibi çağrılldı ancak Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirlendi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili Karagöz'ün eşi A.K., M.K. ve A.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Karagöz'ün yakınları gözaltına alınan şüphelilerden birine tepki göstererek linç girişiminde bulunmak istedi.
OTOPSİDE DARP VE BOĞULMA İZİ
Karagöz'ün cenazesinin Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Hazırlanan ön raporda Karagöz'ün cesedinde darp izine rastlandığına yer verildiği, ayrıca boğulduğunun tespit edildiği öğrenildi.
İHANET İDDİASI
Cinayetin ardından ihanet iddiası gündeme geldi.
Yeni Asır'ın haberine göre, polisin yaptığı ilk araştırmada Fedai Karagöz'ün iş gezisinden erken döndüğü ve evine geldiğind eşi A.K.'yı M.K. ve A.D. isimli iki erkekle birlikte gördüğü iddia edildi.
Evin salonunda karşılaştığı şüphelilerle tartışmaya başladığı öne sürülen Karagöz'ün çıkan kavgada öldürüldüğü de ileri sürüldü.