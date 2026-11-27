OTOPSİDE DARP VE BOĞULMA İZİ

Karagöz'ün cenazesinin Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Hazırlanan ön raporda Karagöz'ün cesedinde darp izine rastlandığına yer verildiği, ayrıca boğulduğunun tespit edildiği öğrenildi.

İHANET İDDİASI

Cinayetin ardından ihanet iddiası gündeme geldi.

Yeni Asır'ın haberine göre, polisin yaptığı ilk araştırmada Fedai Karagöz'ün iş gezisinden erken döndüğü ve evine geldiğind eşi A.K.'yı M.K. ve A.D. isimli iki erkekle birlikte gördüğü iddia edildi.

Evin salonunda karşılaştığı şüphelilerle tartışmaya başladığı öne sürülen Karagöz'ün çıkan kavgada öldürüldüğü de ileri sürüldü.