Evinde iple asılı bulunan genç kurtarılamadı
07.11.2025 22:49
IHA
İHA
Malatya'da intihara kalkışan 19 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iddiaya göre I.D. (19) yakınları tarafından evinde tavana iple asılı halde bulundu.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, genç kadın ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Adli tıptaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen I.D.'nin cenazesi şehir mezarlığında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.