Evinde kenevir yetiştiren şüpheliye gözaltı

Evine özel sistem kurarak kenevir yetiştiren Ş.G., gözaltına alındı. Yapılan aramada; uyuşturucu ele geçirildi.

Evinde kenevir yetiştiren şüpheliye gözaltı

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ş.G.’nin İlkadım ilçesindeki evinde özel sistem kurarak esrar ürettiğini tespit etti.

Yapılan aramalarda; 68 gram esrar, 43,50 gram esrar tohumu, 6 kök kenevir bitkisi, 3 ısıtıcı LED, 1 havalandırma sistemi, 1 termometre olmak üzere iklimlendirme düzeneği,1 kurusıkı tabanca ve 12 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili şüpheli, gözaltına alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...