Evinde öldürüldü, sevgilisinin üç arkadaşı gözaltında
25 yaşındaki İbrahim Solak Fethiye'deki evinde öldürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 25 yaşındaki İbrahim Solak, evinde silahla vurularak katledildi.
Olay, dün gece, Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine İbrahim Solak'ın evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren polisler, Solak'ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde İbrahim Solak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
DUVARDAN ATLAYIP EVE GİRMİŞLER
Solak'ın silahla vurularak öldürüldüğünün anlaşılması üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olay günü 3 kişinin bahçe duvarından atlayarak eve girdiğini tespit etti.
Manisa'da yakalanarak gözaltına alınan 3 şüphelinin, öldürülen İbrahim Solak'ın kız arkadaşının arkadaşları olduğu ortaya çıktı.
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
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