Evinde ölü bulunan Buket kalp krizi geçirmiş

Ayazmana Mahallesi’nde yaşayan 32 yaşındaki uzman estetisyen Buket Gülver’den bir süredir haber alamayan yakınları, dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Saat 17.00 sıralarında eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Gülver’i hareketsiz buldu. Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Buket Gülver’in hayatını kaybettiği belirlendi. Gülver cenazesi, Gülcü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"EVDEN ÇIKMAK ÜZEREYKEN KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ"



Ayşe Gülver Ünlü, kardeşinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.



Ünlü, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Kardeşimi ben buldum. Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Evden çıkmak üzereyken kalp krizi geçirmiş. Sevenlerinden tek isteğim dua." diye belirtti.