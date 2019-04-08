Mersin'de kadın öğretmeni bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.
Kentteki özel eğitim kurumunda öğretmen olarak görev yapan Eda K'nin (38), Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde dün bıçaklanarak öldürülmüş bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan U.T'nin işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, adliyeye sevk edildiği sırada görüntü alan gazetecilerin "Neden öldürdün?" şeklindeki sorusuna "Ben öldürmedim" yanıtını verdi.
Zanlının, Eda K'nin erkek arkadaşı olduğu ileri sürüldü.
Merkez Yenişehir ilçesinde dün Eda K, evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunmuş, U.T. gözaltına alınmıştı.
Evinde ölü bulunan kadın öğretmenin katil zanlısı adliyede
Anadolu AjansıTürkiye
Mersin'de bıçaklanarak öldürülen öğretmenin katil zanlısı adliyeye sevk edildi.
Mersin'de kadın öğretmeni bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.