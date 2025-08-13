Evinde ölü bulundu: Polisi görünce kaçan ev arkadaşı gözaltında

Düzce'de yakınlarının bir süredir haber alamadığı İsa Şahin, evinde ölü bulundu. Vücudunda darp izleri bulunan Şahin'in yabancı uyruklu ev arkadaşı gözaltına alındı.

 Yeni Mahalle’de yakınlarının bir süredir haber alamadığı İsa Şahin, evinde ölü bulundu. Polisin incelemesinde Şahin’in vücudunda izleri tespit edildi.

Evde olay yeri inceleme çalışması yapıldığı sırada ev arkadaşı olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir kişi polisleri görünce kaçmaya başladı.

Bir kadının kaçtığı yönü tarif etmesi sonucu şüpheli takip sonucu yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, Şahin’in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

