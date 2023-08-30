Evinde oturan kız çocuğu, maganda kurşunuyla başından vuruldu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde evinde oturan Sultan O. (15), sokaktan geçen otomobilden rastgele edilen ateş sonucu başına mermi isabet etmesiyle ağır yaralandı.

Evinde oturan kız çocuğu, maganda kurşunuyla başından vuruldu

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halinde olan bir otomobilden rastgele ateş edilmeye başlandı. Müstakil evlerinde oturan Sultan O.'nun başına, kapının penceresini delerek giren 2 kurşundan biri isabet etti.

Evinde oturan kız çocuğu, maganda kurşunuyla başından vuruldu - 1

Sultan O. kanlar içinde yığılırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Sultan O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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