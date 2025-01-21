Evinde saldırıya uğradı, başından vuruldu! Saldırgan yakınındaki isim çıktı

Olay, 22 Aralık gecesi ilçenin Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Müyesser Kızıloluk, eve gelen kişinin saldırısına uğradı. Tabancayla boynundan vurulan ve dövülen kadının yaralanmasının ardından saldırgan kolundaki 2 altın bileziği alıp, cep telefonunu da çaldıktan sonra kaçtı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Kızıloluk'un hayati tehlikesi sürüyor. ALTINLARI BOZDURURKEN YAKALANDI Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olay günü Kızıloluk’un evinin sokağına komşusu Mustafa Kaan Ergen’in girip çıktığını tespit etti. Ergen’in adresini belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takibe aldı. Ergen, 17 Ocak’ta otomobiliyle Feke’den Kozan ilçesine, daha sonra Osmaniye’nin Kadirli ilçesine gitti. Ardından Gaziantep’e doğru yola çıkan Ergen’in otomobili Nurdağı ilçesinde bozuldu. Çekiciyle aracını Gaziantep’in Şahinbey ilçesine çektiren Ergen, çaldığı bilezikleri çarşıda bir kuyumcuda 84 bin liraya bozdurdu. Parayı aldığı sırada polis tarafından suçüstü yakalanan Erge, sorgulanmak için Adana Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

ÇAPRAZ SORGUDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ



İfadesinde, "Altınlar eşime aitti. Adana ile Gaziantep arasında fiyat farkı vardı. Daha yüksek fiyattan satmak için Gaziantep’e gittim” diyen Ergen, çapraz sorguda suçunu itiraf etti.



Sorgusunda, "Bir süredir işsiz olduğum için paraya ihtiyacım vardı. Niyetim, eve girip sadece altınları çalmaktı. İçeri girdim, ancak mutfaktan ses geldi, kadın mutfaktaydı ve sırtı dönüktü. Ben de silahımı çıkartıp tek el ateş ederek ensesinden vurdum. O yerde yatarken de kolundaki altın bilezikleri çıkartıp aldım. Sonra da kaçtım." dedi



Ergen, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.Ergen’in saldırıyı gerçekleştirdiği ruhsatsız tabanca da dere kenarındaki moloz yığınlarının altında ele geçirildi.