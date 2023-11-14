Evinde saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Kayseri'de, hayvanlarını otlatmaktan eve dönen S.A.S., eşi Hasibe Soykuk’u (51) başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde buldu.



Olay, saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Güney Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesindeki 2 katlı evde meydana geldi.

İddiaya göre S.A.S., hayvanlarını otlattıktan sonra eve geldiğinde eşi Hasibe Soykuk'u kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasibe Soykuk'un kafasına sert bir cisim ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.