Evinde tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı: Eşi ile kayınbiraderleri gözaltında

Bursa'da bir kadın evinde tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Gün Sokak'taki bir evde meydana geldi. Öznur Ç., evinde tabancayla vuruldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öznur Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, yatak odasındaki duvarda mermi çekirdeği olduğu tespit edildi. Kadının eşi Musa Ç. (33) ile kayınbiraderleri Sedat Ç. ve Erkin Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



HASTANEDE AİLE FERTLERİ ARASINDA TARTIŞMA



Ayrıca, ağır yaralı kadının kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aile fertleri arasında tartışma çıktı. Hastane güvenliği ve polis ekiplerinin müdahalesinin ardından tartışan aile fertleri sakinleştirildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.