Evinde timsah besleyen kişi gözaltına alındı: Kazak giydirip tasmayla gezdiriyordu

İstanbul'un Kartal ilçesinde polis ekipleri bir evde timsah beslendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında, ikamette beslenmesi yasak olan 1,5 metre uzunluğundaki timsahın A.P. isimli kişi tarafından evinde bakıldığını tespit etti.