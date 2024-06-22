Evinde timsah besleyen kişi gözaltına alındı: Kazak giydirip tasmayla gezdiriyordu

İstanbul Kartal'da, evinde 1,5 metre uzunluğunda timsah besleyen kişi gözaltına alındı. Şüphelinin üzerine kazak giydirdiği timsahı tasmayla gezdirdiği görüntüleri cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.

Evinde timsah besleyen kişi gözaltına alındı: Kazak giydirip tasmayla gezdiriyordu

'un Kartal ilçesinde polis ekipleri bir evde timsah beslendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında, ikamette beslenmesi yasak olan 1,5 metre uzunluğundaki timsahın A.P. isimli kişi tarafından evinde bakıldığını tespit etti.

Evinde timsah besleyen kişi gözaltına alındı: Kazak giydirip tasmayla gezdiriyordu - 1

Bu kişinin kazak giydirdiği timsahı tasmayla gezdirdiği görüntüleri cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.

Polis ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu hayvanın yanı sıra timsah tahniti de ele geçirildi.

Evinde timsah besleyen kişi gözaltına alındı: Kazak giydirip tasmayla gezdiriyordu - 2

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.P, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evinde timsah besleyen kişi gözaltına alındı: Kazak giydirip tasmayla gezdiriyordu - 3

Timsah, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

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