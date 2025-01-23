Evinde uyuşturucu bulunduran şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de ikametinde uyuşturucu madde bulunduran şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evinde uyuşturucu bulunduran şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda C.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

İkametinde yapılan aramalarda da 179,79 gram sentetik kannabinoid, 2 adet sentetik ecza ve madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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