Evinde uyuşturucu bulunduran şüpheli yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda C.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

İkametinde yapılan aramalarda da 179,79 gram sentetik kannabinoid, 2 adet sentetik ecza ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

