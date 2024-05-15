Evinde yakaladığı adam ile eşini bıçak ve boru anahtarıyla yaraladı

Kırıkkale'de gece saatlerinde evine dönen adam, karısını başka bir erkekle yakalayınca, yasak aşk kaçamağı yapan karısını su anahtarıyla, adamı da bıçakla yaraladı. Öfkeli koca polis ekiplerince gözaltına alındı.

Evinde yakaladığı adam ile eşini bıçak ve boru anahtarıyla yaraladı

Çalılöz Mahallesi Ahmet Ayık Caddesi'nde, gece saatlerinde evine dönen H.Ç., karısı F.Ç. ile sevgilisi olduğunu düşündüğü İ.E.'yi birlikte yakaladı.

Öfkelenen koca, yasak aşk kaçamağı yapan karısını su anahtarıyla, adamı da bıçakla yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan İ.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, kadının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. ekiplerince gözaltına alınan kocanın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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