Evinde yanarak hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi, askeri törenle defnedildi

1953 doğumlu olan Tolu'nun vefatı, sevenlerini ve yakınlarını derinden üzdü. Cenaze töreni, Balıköy'de büyük bir katılımla gerçekleşti. Törene Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan, askeri erkan, gazinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.