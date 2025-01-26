Evinde yangın çıkan yaşlı adam öldü

Bursa'da evde çıkan yangında 86 yaşındaki yaşlı adam öldü.

Evinde yangın çıkan yaşlı adam öldü

'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 86 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Burcun Mahallesi'ndeki Ahmet Papur'a ait evde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin yaptığı kontrolde evde yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet Papur'un hayatını kaybettiği belirlendi.​​​​​​​

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