Evinde yangın çıkartan alkollü şahıs gözaltına alındı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde annesiyle yaşadığı evde yangın çıkartan alkollü şahıs gözaltına alındı. Yangında evde mahsur kalan zanlının annesi ise komşuları tarafından kurtarıldı.

Evinde yangın çıkartan alkollü şahıs gözaltına alındı

Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi'ndeki tek katlı evde S.Y., annesi K.Y.'nin (75) de bulunduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle çıkarttı. Büyüyen alevler bitişikteki tek katlı eve de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan kadın, komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Evinde yangın çıkartan alkollü şahıs gözaltına alındı - 1

Ekiplerce alkollü olduğu tespit edilen S.Y. gözaltına alındı.

Bu arada itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları sırasında evin duvarındaki Türk bayrağını yerinden çıkartarak koruma altına aldı.

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