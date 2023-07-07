Evine gelip olay çıkaran yeğenini öldüren amcaya ev hapsi

İzmir’de tartıştığı yeğeni Ali Osman Şen'i tabancayla öldüren amca Sedat Şen'e ev hapsi cezası verildi.



Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Torbalı Mahallesi 5048'inci Sokak'ta meydana geldi. Ali Osman Şen, amcası Sedat Şen'in evine gitti. Amca ile yeğeni, evin bahçesinde tartıştı. Gerginliğin yükselmesi üzerine Sedat Şen, yanındaki tabancayla yeğeni Ali Osman Şen'e ateş etti.



Silah sesini duyan mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ali Osman Şen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.



Polis, yeğenini öldüren Sedat Şen'i gözaltına aldı. Sedat Şen, polisteki ifadesinde, yeğeninin defalarca alkollü şekilde evine gelip sorun çıkardığını, olay günü de yine alkollü olarak gelmesi üzerine tartıştıklarını ve olayın yaşandığını söyledi.



Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat Şen, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi cezası verildi.